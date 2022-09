PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Nice – Monaco – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Monaco et les deux équipes marquent (4.50)

Ces deux équipes ne sont pas à leur place. L’OGC Nice peut s’estimer miraculé après sa victoire à Lille mercredi dernier. Très largement dominés, les Aiglons sont parvenus à gagner en marquant sur leurs deux seuls tirs cadrés. C’est le genre de scénario qui peut sonner comme un déclic pour une équipe qui s’est bien renforcé cet été. Je suis pressé de voir le duo Delort-Laborde à nouveau réuni, en plus des excellents Pépé et Diop, étonnamment vendu par Monaco à son rival. J’ai décidément du mal à lire la stratégie monégasque qui manque cruellement de stabilité. Philippe Clément ne fait pas vraiment mieux que son prédécesseur, Niko Kovac. Si l’actuel 16e va logiquement remonter au classement et pourrait bien marquer ce soir, à l’Allianz Riviera, je le vois s’incliner.

Pariez sur Nice – Monaco ici !