PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur PSG – Strasbourg – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Strasbourg par au moins deux buts d’écart, plus de 2,5 buts dans le match et Mbappé buteur (2.05 via MYMATCH)

Je dois reconnaitre que je ne suis vraiment pas confiant pour les Strasbourgeois ce soir. Les Alsaciens ont vécu une première partie de saison cauchemardesque et ne parviennent pas à retrouver la confiance. Bloqués à une bien triste 19e place, ils se déplacent ce soir sur la pelouse du leader. Et le PSG devrait présenter un onze titulaire niveau Ligue des Champions, malgré quelques absences sur le plan défensif. Surtout, Kylian Mbappé et Neymar veulent vite tourner la page Coupe du Monde et prétendent tous deux à une place de titulaire. Face à des joueurs d’un tel calibre et, qui plus est, revanchards, je pense que le RC Strasbourg devrait lourdement s’incliner au Parc des Princes. Je miserais ainsi sur Paris qui gagne par au moins deux buts d’écart, avec plus de 2,5 buts dans le match et Mbappé qui marque.

