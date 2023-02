PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur RB Leipzig - Man chester City - LdC

Mon pronostic : City s'impose à Leipzig et Haaland buteur (2.40)

Manchester City est le favori de ce match et, comme chaque année, fait partie des favoris de la compétition. Les Skyblues courent après Arsenal en Premier League et laissent échapper quelques plumes, surtout à l'extérieur. En effet, sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues hors de l'Etihad Stadium, les joueurs de Pep Guardiola affichent quelques difficultés (3 défaites, 1 nul, 1 victoire). Pourtant, dans les grandes soirées européennes, Manchester City est souvent au rendez-vous. Le RB Leipzig reste sur une dynamique trop en dents de scie pour déstabiliser un collectif aussi bien huilé que celui du technicien espagnol. De plus, City a un numéro 9 qui marche sur l'eau depuis le début de saison : Erling Haaland (32 buts en 31 matchs). Après un léger trou d'air en début d'année 2023, je le trouve en meilleure forme ces derniers temps. Il revient bien au meilleur des moments. Pour moi, c'est inévitable, le Norvégien va marquer ce soir et va aider son équipe à l'emporter en Allemagne.

