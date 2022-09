PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Tottenham - OM - Ligue des Champions

Mon pronostic : Tottenham ne perd pas face à Marseille et les deux équipes marquent (2,00)

L'OM démarre sa campagne européenne par le match le plus difficile ! Face à Tottenham, à Londres, les Marseillais seront malheureusement privés d'Alexis Sanchez, en forme depuis le début de saison. Ils doivent également essayer de se remobiliser dans cette compétition qui ne leur réussit pas depuis plusieurs années. Les deux équipes ont démarré leur saison en boulet de canon dans leur championnat respectif et restent toutes les deux invaincues. Ce soir, je vois les Anglais dominer le match car ils semblent supérieurs à cette équipe de l'OM. Mais attention, je pense que les Marseillais peuvent trouver le chemin des filets sur la pelouse des Spurs. Ils sont capables de leur poser quelques problèmes, notamment en contre-attaque. Je vois Tottenham ne pas perdre et les deux équipes marquer.

Pariez sur Tottenham - Marseille ici !