PRONOS PARIS RMC Le pari football de Manu Petit du 12 juin sur Belgique – Russie

Mon pronostic : victoire de la Belgique par au moins deux buts d’écart face à la Russie et but de Lukaku (4.80 via MYMATCH)

C’est un joli pari que je vous propose pour la rencontre phare du jour. La Russie accueille la Belgique à Saint-Pétersbourg. Les Belges ont été impressionnants lors des qualifications avec dix victoires en autant de journées, quarante buts inscrits et seulement trois encaissés. Malgré tout, les Diables Rouges n’ont pas fait une grande préparation avec un nul face à la Grèce (1-1) et une petite victoire face à la Croatie (1-0). Cependant je ne pense pas qu’il faut se fier à ces résultats. La Belgique est une des sélections favorites pour la compétition. La Russie a été impressionnante lors de sa Coupe du Monde en 2018 en atteignant les quarts de finale en éliminant l’Espagne notamment. Cette fois, même si les Russes seront chez eux, je ne les vois pas résister à l’armada offensive belge. C’est pourquoi je vous propose la victoire de la Belgique par au moins deux buts d’écart. Si je dois choisir un buteur, j’irais forcément vers Lukaku, auteur d’une très grande saison à l’Inter Milan. Une cote de 4.80 !

Pariez sur Belgique – Russie ici !