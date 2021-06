PRONOS PARIS RMC Le pari football de Manu Petit du 16 juin sur Italie – Suisse Euro 2020

Mon pronostic : victoire de l’Italie par un but d’écart face à la Suisse (3.20)

Je suis d’accord avec Jérôme, l’Italie devrait s’imposer ce soir. Les hommes de Roberto Mancini ont parfaitement débuté dans la compétition avec cette large victoire contre la Turquie (3-0). Je les vois obtentir de nouveau les trois points et faire un grand pas vers la première place du groupe A mais attention ! Les Suisses doivent faire un résultat après le nul face aux Gallois. Je ne les vois pas se livrer et ils vont essayer de combler les espaces pour tenir défensivement. Ce sera un match très compliqué pour les Italiens. Ils devraient s’en sortir mais pour faire gonfler la cote je vous conseille de jouer le succès de la Squadra Azzurra par exactement un but d’écart (3.20). Je tenterais même le score exact de deux buts à un pour une cote de 7.50 !

Pariez sur Italie – Suisse ici !