PRONOS PARIS RMC Le pari football de Manu Petit du 23 juin sur Suède – Pologne

Mon pronostic : match nul entre la Suède et la Pologne (3.50)

C’est un match très équilibré qui nous attend à 18h. Cette rencontre est donc très difficile à lire. Les Polonais ont perdu lors de leur entrée dans la compétition contre la Slovaquie avant d’obtenir un très nul face à l’Espagne grâce à Lewandowski (1-1). On attend toujours beaucoup de cette sélection qui possède de bons joueurs mais elle peine à exister dans les grands tournois. La Suède, elle, avec son jeu basé sur la défense est capable de gêner n’importe quelle équipe. Elle aussi a réussi à tenir en échec la Roja avant de gagner contre la Slovaquie. La Pologne doit l’emporter pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Cependant je pense que le nul est le résultat le plus probable entre ces deux sélections qui ont le même niveau. Un très beau pari pour plus que tripler la mise (3.50) !

