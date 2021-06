PRONOS PARIS RMC Le pari football de Manu Petit du 13 juin sur Angleterre – Croatie

Mon pronostic : match nul entre l’Angleterre et la Croatie et but de Harry Kane (12.00)

Très belle rencontre à suivre aujourd’hui entre ces deux grandes nations du football. L’Angleterre est une des grandes favorites de cet Euro. L’effectif est pléthorique avec de nombreux joueurs de talents. La sélection des Three Lions reste sur une série de six victoires consécutives et n’a même perdu que deux rencontres sur les seize dernières disputées. Tous les Anglais attendent enfin un titre international depuis 1968 ! Evidemment la pression sera là. La Croatie, elle, n’est plus au niveau de la Coupe du Monde 2018. Les Croates n’ont que deux succès sur les neuf derniers matches qu’ils ont joués. C'est pourquoi je pense que l'Angleterre va gagner. Il y a toujours de nombreux joueurs de talent dans l'équipe croate qui pourrait marquer. Je vous conseille de jouer le but de Harry Kane qui est tojours aussi incroyable année après année. Un combiné coté à 5.30 !

Pariez sur Angleterre – Croatie !