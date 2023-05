PRONOS PARIS RMC Le pari football de Roland Courbis du 10 mai - Ligue des Champions

Mon pronostic : l'Inter ne perd pas et moins de 2.5 buts dans le match (1.84)

C'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau derby d'Italie entre l'AC Milan et l'Inter. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en Ligue des Champions, les Rossoneri s'étaient qualifiés dans des conditions assez particulières. Cette année, l'Inter a pris l'avantage dans les confrontations directes puisque sur les trois derbys cette saison, les Nerazzurri se sont imposés à deux reprises. Même si les coéquipiers d'Olivier Giroud restent sur une série de neuf matchs sans défaites toutes compétitions confondues, il y a un élément majeur qui pourrait faire basculer la rencontre du côté de l'Inter : la blessure de Rafael Leão. Le Portugais est sorti ce week-end face à la Lazio et ne sera pas disponible pour la rencontre ce soir. C'est pourquoi, je pense que les Interistes ne perdront pas la première manche dans un match que je vois assez fermé.

