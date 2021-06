PRONOS PARIS RMC Le pari football de Roland Courbis du 13 juin sur Pays-Bas – Ukraine

Mon pronostic : les Pays-Bas ne perdent pas face à l’Ukraine et Depay marque (2.25)

Après l’échec des qualifications en 2016, les Pays-Bas reviennent à l’Euro et ils sont plutôt en forme. Après un trou générationnel, les Bataves ont retrouvé une belle équipe et d'ailleurs, ils n’ont perdu que trois fois sur leurs dix-neuf derniers matches. La préparation a été bonne avec une victoire face à la Géorgie (3-0) après avoir concédé un nul face à l’Ecosse (2-2). Cependant Virgil Van DIjk n’a pas été appelé par le sélectionneur, n’étant pas suffisamment remis après sa rupture des ligaments croisés en début de saison avec Liverpool. Attention à l’Ukraine qui est sur une bonne série avec six matches sans défaite. D’ailleurs les Ukrainiens avaient tenu les Bleus en échec en mars dernier. Il faudra donc se méfier pour les Pays-Bas. C’est pourquoi je me couvrirais en pariant sur le fait que les Oranje ne perdent pas. Ensuite pour faire gonfler la cote, je vois bien le but de Memphis Depay pour plus que doubler la mise (2.25).

