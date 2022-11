PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 02 novembre - Ligue des champions

Mon pronostic : Paris gagne, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (4.10)

La Juventus est en bien mauvaise forme cette année ! Troisièmes de leur groupe de Ligue des Champions, les Turinois doivent faire au minimum aussi bien que le Maccabi Haïfa, qui reçoit Benfica, pour sécuriser la qualification en Ligue Europa. Malheureusement, la Vieille Dame est décimée avant de recevoir le PSG ce soir à Turin. Di Maria, Pogba, Vlahovic, McKennie, Paredes et d'autres manquent à l'appel, bléssés ou suspendus. Allegri, déjà peu insipiré ces derniers temps, va devoir aligner un onze de départ très remanié. Le Paris Saint-Germain, lui, est toujours invaincu toutes compétitions confondues cette saison et doit gagner au Juventus Stadium pour assurer la première place du groupe. Cependant, les Parisiens ont toujours encaissé un but à l'extérieur lors de cette campagne de Ligue des champions. C'est pourquoi je vois le PSG l'emporter, les deux équipes marquer avec Kylian Mbappé buteur, lui qui est déjà à 6 buts cette saison en Europe !

