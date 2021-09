PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 02 septembre – Qualifs. CDM 2022

Mon pronostic : la Suède ne perd pas face à l’Espagne (1.92)

L’Espagne m’a fait forte impression pendant l’Euro, on sent qu’elle est de mieux en mieux, mais la Suède est une équipe toujours difficile à battre. Elle est deuxième du groupe avec deux victoires en deux matches. C’est une équipe qui joue avec un bloc compact, difficile à contourner, et toujours dangereuse en contre. Zlatan Ibrahimovic est encore blessé, mais la relève est bien assurée par le jeune Alexander Isak. L’Espagne est première, mais avec un match en plus et le point du nul concédé face à la Grèce. Une preuve de plus que la Roja est en difficulté contre les équipes qui jouent bas. Je ne la vois pas s’imposer ce soir. Pour moi, la Suède ne perdra pas, un pari coté à 1.92.

