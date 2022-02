PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 10 février – Coupe de France ¼ de finale

Mon pronostic : Nantes gagne face à Bastia et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

C’est une affiche intéressante ce soir à la Beaujoire ! Nantes réalise un plutôt bon début d’année et se doit de se qualifier, à domicile, pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Canaris n’ont toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition en trois rencontres. Antoine Kombouaré peut surtout compter sur un duo en grande forme : Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. Les deux joueurs cumulent, en effet, dix-huit buts inscrits depuis le début de la saison. De bonne augure au moment d’affronter une équipe bastiaise en difficulté. Le club corse lutte pour sa survie en Ligue 2 et n’arrive pas à enchaîner les bons résultats. Les joueurs de Régis Brouard devront se concentrer sur cette opération maintien. Malgré un bel exploit à Reims au tour précédent, je vois la parenthèse enchantée de la coupe se fermer ce soir. Je vous propose donc de miser sur un succès nantais avec plus de 1,5 but dans le match (2.00).

