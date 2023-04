PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 11 avril – Ligue des Champions

Mon pronostic : Manchester City ne perd pas face au Bayern Munich et les deux équipes marquent (1.90)

Voilà une rencontre qui nous promet un beau spectacle ce soir ! Manchester City est un véritable rouleau compresseur cette saison et reste sur une série de huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues, en ayant trouvé le chemin des filets à 32 reprises ! Un bilan exceptionnel qui pousse à l’optimisme, d’autant plus que les joueurs de Pep Guardiola font carton plein à domicile en Ligue des Champions. Mais le Bayern ne se laissera pas faire. Car si les Bavarois ont connu des semaines agitées en interne, avec notamment l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc, ils ont remporté l’intégralité de leurs matches dans la compétition. La marche me paraît tout de même un peu haute ce soir mais un résultat nul n’est pas à exclure. Manchester City ne devrait pas perdre sur sa pelouse.

