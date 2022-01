PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 11 janvier – CAN

Mon pronostic : l’Egypte ne perd pas contre le Nigéria et les deux équipes marquent (2.85)

C’est la première grosse affiche de cette Coupe d’Afrique des Nations ! Le Nigéria a une équipe particulièrement homogène sur le papier avec de très bons joueurs, à l’image de Chukwueze, Ndidi, Simon et Iheanacho. Les Super Eagles sont arrivés en tête de leurs groupes de qualification pour le mondial 2022 et pour cette édition de la CAN. C’est une équipe qui pratique un jeu offensif qui pourrait bien embêter son adversaire du jour. L’Egypte doit surtout laver l’affront de sa dernière compétition continentale, après une élimination à domicile en huitième de finale. Très solides dans tous les compartiments du jeu, les Pharaons peuvent notamment compter sur un Mohamed Salah en feu cette saison ! L’attaquant de Liverpool est actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde. Il doit être la clé d’un beau parcours et pourquoi pas même d’une victoire finale. Je vous propose donc de miser sur l’Egypte qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent (2.85).

Pariez sur Nigéria-Egypte ici !