PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur PSG-Lorient du 12 août - Ligue 1

Mon pronostic : Paris bat Lorient, Ramos marque et +1,5 but dans le match (2.05)

Au vu de la composition d'équipe probable du Paris Saint-Germain pour ce soir, je ne vois pas comment les Parisiens ne peuvent pas remporter ce match face à Lorient. Certes, les Merlus sont venus gagner l'année dernière, mais c'était dans un contexte différent. Cette saison, avec l'arrivée de Luis Enrique, le PSG veut repartir sur de bonnes bases. Et même avec les absences de Mbappé, Neymar et Verratti, les Rouges et Bleus semblent supérieurs sur le papier. De plus, avec l'arrivée de Gonçalo Ramos, Paris a enfin un numéro 9. Avec une fin de saison chaotique en mai, les Parisiens voudront tout faire pour lancer leur saison de la meilleure des manières, surtout devant leur public. Je pense que Paris va gagner, que Gonçalo Ramos va marquet et qu'il y aura +1,5 but dans le match.

