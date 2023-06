PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 14 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : 1-1, 2-1 ou 3-1 pour les Pays-Bas (3.10)

Si ça reste un trophée mineur, les Pays-Bas auraient la bonne idée d’aller au bout à domicile. Les Néerlandais courent toujours après un titre depuis 1988 et ont donc l’avantage de jouer devant leur public. Cette génération est certes moins emballante, mais il n’empêche que les défaites sont rares pour les Bataves, comme en témoigne leur dernier parcours en Coupe du Monde, éliminés aux tirs au but par l’Argentine en quart-de-finale. Il faudra évidemment se méfier de cette équipe de Croatie qui, elle aussi, ne concède que très peu de défaites depuis deux ans. Les joueurs de Zlatko Dalic ont terminé à la première place de leur groupe qui comptait le Danemark, l’Autriche et surtout la France, tenante du titre. Difficiles à manœuvrer, les Croates peuvent une nouvelle fois aller jusqu’en prolongation mais les Pays-Bas restent selon moi supérieurs et ont également des chances de s’imposer.

