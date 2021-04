PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 15 avril Ligue Europa

Mon pronostic: l'AS Rome ne perd pas contre l'Ajax Amsterdam, les deux équipes marquent (2.00).

Je suis plutôt d’accord avec Christophe. Il faut s’attendre à un match très équilibré ce jeudi entre l’AS Rome et l’Ajax. Surtout que le club italien a réussi à l’emporter à l’aller 2-1 grâce à des buts de Lorenzo Pellegrini et Roger Ibanez. Entre-temps cette équipe s’est imposée en championnat contre Bologne (1-0). Attention quand même aux hommes d’Erik ten Hag qui auront eux à cœur de réagir. Pour cela ils pourront s’appuyer sur Dusan Tadic ou encore David Neres. C’est pourquoi je vois la Roma ne pas perdre contre l’Ajax et les deux équipes marquer!

