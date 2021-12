PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 16 décembre – Coupe de France

Mon pronostic : Strasbourg s’impose à Valenciennes, plus de 2,5 buts dans le match (2.75)

Les 32e de finale de la Coupe de France démarrent, une fois n’est pas coutume, en décembre. Et c’est Strasbourg qui ouvre le bal en se déplaçant sur la pelouse de Valenciennes ! Les Alsaciens étaient sur une forme étincelante avant de s’incliner à domicile face à Marseille le week-end dernier. Les joueurs de Julien Stephan auront donc à cœur de se rattraper en obtenant leur billet pour le tour suivant. Le coach strasbourgeois ne devrait d’ailleurs pas faire tourner son effectif pour l’occasion et aborde ainsi ce match avec beaucoup de sérieux. En face, les Valenciennois pourraient tenter de profiter de cette parenthèse. Mais, déjà en difficulté en Ligue 2 et avec un effectif clairement inférieur à leur adversaire du soir, une qualification me paraît très compliquée, même s’ils sont capables de marquer. Je miserais donc sur un succès de Strasbourg avec plus de 2,5 buts dans la rencontre (2.75).

