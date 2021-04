PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 18 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic: pas de vainqueur entre Nîmes et Strasbourg (3.50).

Je ne partage pas l’avis d’Arthur. Il faut s’attendre à un match très équilibré ce dimanche entre Nîmes, barragiste, et Strasbourg toujours 14e du classement. Surtout que les Crocos vendront une nouvelle chèrement leur peau dans cette course au maintien. Il reste d’ailleurs sur une prestation plutôt encourageante à Brest (1-1) lors de la dernière journée. En attaque cette équipe peut toujours compter sur Moussa Koné, Zinedine Ferhat ou encore Renaud Ripart. Contexte plutôt compliqué pour les Strasbourgeois qui viennent eux de s’incliner contre le Paris Saint-Germain (1-4). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un match nul entre Nîmes et Strasbourg!

