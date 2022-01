PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 18 janvier – CAN

Mon pronostic : match nul entre le Gabon et le Maroc (2.90)

C’est un match qui peut changer la phase de poule des deux équipes. Le Maroc n’a besoin que d’un point pour valider sa place de leader du groupe C. Sans être flamboyants, les Lions de l’Atlas se montrent particulièrement solides dans cette Coupe d’Afrique des Nations, avec six points pris en deux matches et toujours aucun but encaissé. Vahid Halilodzic a même l’occasion de faire souffler certains de ses joueurs pour cette rencontre qu’il prend, à n’en pas douter, très au sérieux. Car son adversaire du jour, le Gabon, peut lui passer devant en cas de victoire. Cependant, Les Panthères sont en difficulté, avec plusieurs cas de Covid dans le groupe, en plus du départ définitif de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, dû aux séquelles laissées par le virus. Si les Gabonais peuvent viser plus haut, le contexte les oblige aussi à regarder derrière, car une défaite pourrait les faire chuter, selon le résultat du Ghana. Je miserais donc sur un résultat nul qui arrangerait les deux équipes. Un pari qui vous permet de presque tripler la mise (2.90).

