PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 18 septembre Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lens et Lille (3.40)

Ce derby du Nord s’annonce bouillant ! Le Racing Club de Lens, toujours invaincu, continue sur la lancée de l’exercice précédent. Les Sangs et Or continuent, en effet, de proposer un jeu offensif très agréable à regarder. Cependant, ils rencontrent des difficultés à domicile cette saison, malgré le retour du public dans les stades. Et si l’enjeu peut leur donner un supplément d’âme, il peut aussi leur couper les jambes face à une équipe du LOSC pourtant en difficulté. Si les Lillois ont montré un bien meilleur visage face à Wolfsburg en Ligue des Champions mardi, ils n’ont plus ce supplément d’âme qui leur permettait d’arracher des victoires la saison précédente. Le niveau de jeu proposé par les Dogues est inquiétant et je ne les vois pas obtenir les trois points à Bollaert. Je miserais donc sur un match nul entre les deux équipes (3.40).

