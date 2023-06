PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 19 juin - Euro Qualifications

Mon pronostic : la France bat la Grèce 2, 3 ou 4-0 avec un but de Kylian Mbappé (3.50)

Mbappé se sera servi de ce match face à Gibraltar pour préparer ce rendez-vous face à la Grèce, qui est le plus important de ce mois de juin pour les Bleus. La Grèce, surprenante deuxième, peut espérer terminer à cette place à l'issue des qualifications, devant les Pays-Bas. Je pense que cette rencontre sera prise de façon très sérieuse de la part de Didier Deschamps et des Bleus avec pour but : laisser les adversaires du soir à six points en cas de victoire. Avec une meilleure pelouse, une plus grande motivation que lors du voyage à Faro et la volonté de faire plaisir au public du stade de, je pense que les Tricolores auront à cœur de réaliser un gros match. C'est pourquoi je les vois s'imposer 2, 3 ou 4-0 avec un but de leur capitaine et n°10.

Mon pari de folie : Victoire des Bleus 2, 3 ou 4-0 avec un doublé de Mbappé (7.50)

Pariez ici sur France-Grèce !