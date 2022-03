PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 1er mars – Coupe d’Italie

Mon pronostic : le Milan AC ne perd pas contre l’Inter et moins de 3,5 buts dans le match (2.00)

Ces demi-finales de la Coupe d’Italie nous offrent un magnifique derby ! Les deux clubs de Milan se disputent actuellement le titre en championnat, en compagnie de Naples, et ont chacun retrouvé un standing digne de leur histoire. Le Milan AC va bien en ce moment. Les Rossoneri n’ont, en effet, perdu qu’un seul de leurs onze derniers matches, toutes compétitions confondues. Ils se sont d’ailleurs déjà offert le scalp de leur voisin et rival en Serie A il y a un mois, avec un grand Olivier Giroud, auteur d’un doublé. En face, l’Inter est dans le dur. Les Nerazurri n’ont remporté qu’une rencontre sur les six dernières, là aussi toutes compétitions confondues. Les joueurs de Simone Inzaghi ont vu leurs concurrents revenir très rapidement en championnat et sont déjà en difficulté en Ligue des Champions après cette défaite face à Liverpool (0-2). Si le match devrait être serré, je vois le Milan AC ne pas perdre avec moins de 3,5 buts inscrits. Un pari qui vous permet de doubler la mise (2.00).

Pariez sur Milan AC – Inter ici !