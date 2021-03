PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 21 mars Ligue 1 - France

Mon pronostic: Reims s'impose à Dijon (2.20).

Rencontre assez déséquilibrée ce dimanche en Ligue 1 avec Dijon, dernier, qui accueille Reims toujours 13e du classement. Mais attention les hommes de David Guion sont de plus en plus solides. Ils n’ont d’ailleurs perdu qu’un seul de leurs 9 derniers matches de championnat. C’était le 6 février dernier à Lorient (1-0). La défense composée de Foket, Faes, Abdelhamid et Konan fonctionne vraiment bien. Le DFCO, lui, n’y arrive toujours pas. Le club bourguignon reste d’ailleurs sur une défaite contre Bordeaux (1-3) malgré un but de Moussa Koné. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Reims à Dijon!

