PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 25 mars Coupe du Monde 2022 - Qualifications

Mon pronostic: la Pologne ne perd pas en Hongrie, les deux équipes marquent (2.25).

Match plus équilibré qu’on ne l’imagine ce jeudi lors des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde avec la Hongrie qui accueille la Pologne. Les Polonais doivent se relancer puisqu’ils ne se sont plus imposés depuis le 14 octobre dernier. C’était contre la Bosnie (3-0), en Ligue des Nations. Cette équipe peut toujours compter sur Robert Lewandowski qui a déjà marqué 42 buts depuis le début de la saison. Mais attention parce que les Hongrois sont eux en pleine forme. Ils n’ont en effet perdu aucun de leurs 6 derniers matches. C’est pourquoi je vois la Pologne ne pas perdre en Hongrie et les deux équipes marquer!

Pariez sur Hongrie-Pologne ici.