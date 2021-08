PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 26 août Ligue Europa Conférence

Mon pronostic: Rennes ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match (2.40).

Auteur d’un bon début de saison, le Stade Rennais se déplace en Norvège avec le plein de confiance. Forts de leur victoire obtenue au match aller (2-0), les joueurs de Bruno Génésio pourront compter sur un très bon milieu de terrain et surtout sur la solidité de leur défense pour valider leur ticket en phase de poules. S’ils présentent des lacunes offensivement, les Bretons peuvent espérer marquer face à une équipe de Rosenborg qui s’exposera pour rattraper son retard. Les Norvégiens n’ont d’autre choix que de pratiquer un jeu offensif pour croire en une éventuelle qualification et je ne les vois pas parvenir à créer l’exploit. Je vois donc Rennes ne pas perdre contre Rosenborg et moins de 2,5 buts dans le match (2.40).

Pariez sur Rosenborg-Rennes ici.