PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 27 avril – Ligue des Champions

Mon pronostic : Liverpool bat Villareal 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.55)

C’est une affiche qui nous promet un beau spectacle ! Liverpool est peut-être la meilleure équipe du monde actuellement et lutte encore pour remporter tous les trophées possibles. Les Reds n’ont, en effet, perdu qu’une seule rencontre sur vingt-six en 2022 ! Un bilan exceptionnel grâce à un collectif toujours plus fort et un coach qui sait tirer le meilleur de chaque joueur. Avec un effectif formidable et une attaque exceptionnelle, je ne vois pas comment les joueurs de Jurgen Klopp pourraient passer à côté d’un tel évènement. Pourtant Villareal est également en forme. Le Sous-Marin jaune reste sur cinq matches sans défaites, toutes compétitions confondues, et s’est offert le scalp du Bayern Munich ainsi que de la Juventus aux tours précédents. Deux qualifications surprises qui nous montrent le magnifique travail réalisé par Unai Emery. La marche est cependant bien trop haute cette fois-ci, selon moi, et je vois Liverpool s’imposer assez facilement. Je vous propose donc de miser sur le multiscore 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.55).

