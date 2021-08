PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 29 août Ligue 1 - France

Mon pronostic: nul à la mi-temps, Angers bat Rennes (5.80).

Suite de la 4e journée de Ligue 1 ce dimanche avec cette rencontre assez équilibrée entre Angers et Rennes. Le 3e contre le 7e du classement. Tout va bien pour le SCO qui n’a toujours pas perdu le moindre match depuis la reprise du championnat. Le week-end dernier il a d’ailleurs réussi à arracher un nul à Bordeaux (1-1). Juste avant, il s’est aussi imposé très facilement contre Lyon (3-0) avec notamment un but de Sofiane Boufal. Attention quand même aux Rennais qui viennent eux de se relancer en s’imposant contre Nantes (1-0). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un nul à la mi-temps et finalement la victoire d’Angers contre Rennes!

