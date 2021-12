PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 7 décembre Ligue des Champions

Mon pronostic : Paris s’impose face à Bruges, Mbappé buteur (2.05)

Méfiance pour ce match ! S’il ne changera rien au classement final du PSG, assuré de terminer deuxième de son groupe, il n’en reste pas moins important. Les Parisiens ont, en effet, beaucoup de choses à prouver après une première partie de saison peu convaincante. Pochettino a d’ailleurs prévu de faire jouer son équipe type et compte donc aborder cette rencontre avec le plus de sérieux possible. En face, Bruges sera dans l’obligation d’attaquer pour espérer terminer à la troisième place, synonyme de repêchage en Ligue Europa. Les Belges vont donc se découvrir et, s’ils sont capables de marquer, risquent de subir les assauts du trio Mbappe-Messi-Di Maria. Je miserais donc sur une victoire parisienne, avec Mbappe buteur (2.05). Si vous souhaitez prendre plus de risques pour augmenter vos gains, vous pouvez ajouter un but de Lionel Messi à ce pari (3.30).

Pariez sur PSG-Bruges ici !