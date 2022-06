PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 8 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : les Pays-Bas s’imposent au Pays de Galles et plus de 2,5 buts dans le match (2.10)

C’est une belle rencontre qui a lieu ce soir à Cardiff. S’il s’est incliné en Pologne lors de la première journée de cette Ligue des Nations, le Pays de Galles a surtout obtenu son billet pour la Coupe du Monde au Qatar après sa victoire face à l’Ukraine, il y a trois jours (1-0). Une qualification qui met fin à soixante-quatre ans d’attente pour ce pays. Les Gallois vont donc devoir vite se remettre d’aplomb pour défier une équipe des Pays-Bas très solide. Les Néerlandais ont effectivement impressionné sur la pelouse de la Belgique, avec une nette victoire (4-1). Les joueurs de Luis Van Gaal n’ont perdu qu’à une seule reprise lors de leurs treize derniers déplacements et prouvent qu’ils prennent au sérieux cette compétition. Je les vois s’imposer à nouveau à Cardiff et me montre optimiste en voyant plus de 2,5 buts dans le match. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10)

