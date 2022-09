PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Etoile Rouge - Monaco - Europa League

Mon pronostic : Monaco gagne et Ben Yedder marque (3.30)

Les Monégasques ne prennent pas l'Europa League à la légère. C'est en tous cas ce qu' a déclaré leur entraîneur, Philippe Clement. Et quoi de mieux pour le prouver que de s'imposer à Belgrade face à l'Etoile Rouge ? Avec deux victoires, deux nuls et deux défaites en championnat, l'AS Monaco a été affecté en ce début de saison par cette élimination face au PSV Eindhoven en tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est de l'histoire ancienne. Avec une prestation solide à Paris et une victoire dans le derby face à Nice, les rouges et blancs voyagent très bien. Ce soir, je les vois gagner face au champion en titre serbe. De plus, je pense qu'après un petit passage à vide et un léger imbroglio le week-end dernier, Wissam Ben Yedder va mener les Monégasques à la victoire.

