PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 9 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : l’Espagne bat la Suisse (2.00)

C’est une rencontre entre deux équipes qui ont mal débuté cette Ligue des Nations. L’Espagne n’a pris que deux points en deux matches, face au Portugal sur la pelouse de la République Tchèque. La Roja peut même s’estimer heureuse après avoir arraché l’égalisation dans les dernières minutes à Prague. Elle reste cependant sur une série de quatre rencontres sans défaites en déplacement et semble mieux armée que cette équipe de Suisse qui n’a quasiment plus rien à voir avec nos bourreaux de l’année dernière. La Nati a perdu ses deux premières rencontres de Ligue des Nations et ne semble pas en mesure d’inverser la tendance. Si je vois peu de buts ce soir, je miserais tout de même sur un succès espagnol. Un pari qui vous permet de doubler la mise. Si vous souhaitez faire gonfler cette cote, vous pouvez y ajouter le but d'Alvaro Morata (3.65).

