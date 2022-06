PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 9 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : le Portugal bat la République Tchèque 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.55)

C’est une belle affiche entre les deux premiers de ce groupe A2. Le Portugal réalise de nouveau un très bon début de tournoi, avec quatre points pris en deux matches, dont un carton face à la Suisse (4-0). Les Lusitaniens nous prouvent une nouvelle fois qu’ils sont bien souvent maîtres à domicile, où ils ont remporté huit de leurs neuf derniers matches. Avec un effectif complet et une attaque impressionnante, les Portugais peuvent, de plus, s’appuyer sur un Cristiano Ronaldo toujours en grande forme à trente-sept ans. En face, la République Tchèque est une belle surprise. Les joueurs de Jaroslav Silhavy sont dans la lignée de leur beau parcours à l’Euro l’année dernière. Ils restent toutefois beaucoup plus irréguliers en déplacement et pourraient réellement ressentir le manque de leur attaquant star, Patrik Schick, ce soir. C’est pourquoi je miserais sur un succès portugais sur les scores de 1-0, 2-0 ou 3-0. Un pari coté à 2.55.

