PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis – Ligue Europa

Mon pronostic : Moscou ne perd pas face à Marseille et les deux équipes marquent (2.60)

Il est toujours compliqué d’affronter le Lokomotiv Moscou à domicile. Certes, Marseille joue bien en ce début de saison et n’a pas perdu, avec entre autres une victoire 2-0 à Monaco. Mais c’est le paradoxe avec cette Ligue Europa : les matches le jeudi, avec des déplacements parfois longs peuvent fatiguer. Je ne suis pas sûr que l’OM ait l’effectif pour jouer sur les deux tableaux. En plus, le Lokomotiv Moscou réalise également un départ réussi en championnat, quatre victoires et trois nuls, dont un obtenu contre le Zenit Saint-Pétersbourg. Les Moscovites sont particulièrement solides à domicile, je pense qu’ils ne perdront pas ce soir. De plus, au vu de la force offensive de chaque côté, je vois les deux équipes marquer.

Pariez sur Lokomotiv Moscou – Marseille ici !