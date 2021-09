PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis – Ligue Europa

Mon pronostic : Glasgow ne perd pas face à Lyon et les deux équipes marquent (2.30)

Cette équipe de Lyon ne m’inspire pas confiance. Certes, ça va mieux depuis quelques semaines. Après une victoire encourageante à Nantes avant la trêve, le match gagné confortablement contre Strasbourg ce week-end a confirmé le retour en forme des hommes de Peter Bosz. Mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant. Il y a de nombreux absents, notamment Moussa Dembélé et Thiago Mendes. Glasgow réalise un excellent début de championnat, cinq victoires pour une seule défaite, et reste très dur à jouer à domicile. L’Olympique Lyonnais est inconstant en Coupe d’Europe, fort offensivement et capable de grosses largesses défensives. Je ne pense pas qu’il gagnera ce soir et, pour moi, les deux équipes vont marquer. Un pari côté à 2.30 !

