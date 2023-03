PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Auxerre - Rennes

Mon pronostic : Rennes ne perd pas et les deux équipes marquent (2.15)

C'est un match assez difficile à pronostiquer. Auxerre va beaucoup mieux depuis un mois. En effet, les Bourguignons ont été auteurs de performances surprenantes, en s'imposant face à Lyon et sur la pelouse de Lorient mais aussi en obtenant le point du nul à Nice. Preuve que le travail de Christophe Pélissier commence à payer. En face, Rennes fera tout pour se rapprocher du top 4. Pourtant, les Bretons se montrent bien trop inconstants en 2023 et ne parviennent plus à enchaîner les bons résultats. Il y a tout de même du mieux dans le jeu depuis un mois. Et les Rennais doivent être capables de faire un résultat à l'Abbé-Deschamps s'ils veulent finir Européens. Je me couvrirais tout de même en misant sur le fait qu'ils ne perdent pas avec les deux équipes qui marquent.

Mon pari de folie : 1-1 ou 2-1 pour Rennes (3.65)

