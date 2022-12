PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Croatie - Brésil - CDM 2022

Mon pronostic : Nul à la mi-temps et victoire du Brésil (3.80)

Je ne pense pas que ce match sera si simple pour les Brésiliens ... Les Croates ne prennent pas beaucoup de buts (2 depuis le début de la compétition) et peuvent compter sur leur homme fort en défense : Josko Gvardiol, qui réalise une excellente Coupe du Monde. Si la victoire et la qualification du Brésil semblent évidentes, je pense que la Seleção va tout même connaître quelques difficultés. De plus, depuis le début de la compétition, mis à part le festival offensif lors de leur dernier match face à la Corée du Sud, les coéquipiers de Neymar sont toujours rentrés à la mi-temps sur un score nul et vierge. De quoi peut-être donner des espoirs aux hommes de Zlatko Dalić ... Cependant, je pense que la force offensive des "Auriverde" leur permettra de faire la différence en seconde période. Je vois un match nul à la pause avec une victoire finale du Brésil !