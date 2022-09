PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Marseille – Lille – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Lille (2.10)

La défaite de l’OM à Tottenham n’a rien d’alarmante. Les Marseillais ont largement tenu tête aux Londoniens avant l’expulsion de M’Bemba. Igor Tudor fait un très bon travail en ce début d’exercice, malgré une arrivée express et critiquée sur le banc. Supérieurs aux Lillois sur le papier, les Phocéens ont l’effectif nécessaire pour passer outre la fatigue et obtenir une nouvelle victoire à domicile. Pourtant, le LOSC est une belle équipe, à son aise en déplacement. Mais les Dogues sont loin d’être souverains en défense, ayant déjà encaissé treize buts. Paulo Fonseca pourrait même mettre son gardien titulaire, Léo Jardim, sur le banc et donner sa chance au jeune Lucas Chevalier. Lille devra, de plus, faire sans Cabella et Zhegrova, tous deux blessés. Marseille devrait poursuivre sur sa lancée en Ligue 1 et s’imposer.

