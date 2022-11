PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Marseille – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Marseille et Lyon (3.50)

Marseille doit vite encaisser le coup de son élimination en Ligue des Champions et viser le podium en Ligue 1. Les Phocéens en sont largement capables avec un tel effectif. Il est surtout temps pour Igor Tudor de se remettre en question et corriger les erreurs qu’il a fait depuis le début de la saison. Il devrait d’ailleurs redescendre Guendouzi d’un cran ce soir, ce qui pourrait tout changer au milieu de terrain selon moi. En face, l’Olympique Lyonnais sera évidemment plus frais mais doit encore progresser sous la houlette de son nouvel entraîneur : Laurent Blanc. Si les Rhodaniens seront entreprenants, je pense qu’il leur sera difficile de l’emporter sur la pelouse d’un adversaire revanchard. Je vois donc un résultat nul entre les deux équipes.

