PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Marseille – Rennes – Ligue 1

Mon pronostic : l’OM bat Rennes 2-1, 3-1 ou 4-1 (4.70)

Marseille doit vite se relever après cette contre-performance en Ligue des Champions face à Francfort (0-1). Toujours invaincus en Ligue 1, les Phocéens se doivent de l’emporter à domicile pour avoir l’esprit plus léger avant la trêve internationale. C’est sur le plan défensif que cette équipe m’inquiète. Les départs de Saliba, Kamara et Luan Peres n’ont jamais été comblés et cela se ressent sur le terrain. Je vois donc Rennes marquer au Vélodrome aujourd’hui. Mais les Bretons vont arriver fatigués, ayant également joué en coupe d’Europe jeudi. Bruno Genesio doit, en plus, se passer de plusieurs joueurs, dont Baptiste Santamaria, gravement blessé la semaine dernière. Je pense ainsi que Marseille devrait prendre le dessus et s’imposer 2-1, 3-1 ou 4-1.

Pariez sur Marseille – Rennes ici !