PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Montpellier – Marseille – Ligue 1

Mon pronostic : les deux équipes marquent entre Montpellier et Marseille et plus de 2,5 buts dans le match (1.96 via MYMATCH)

Qu’il est difficile de pronostiquer ce match ! Montpellier a vécu une année 2022 digne d’un relégable, en ayant notamment perdu 22 de ses 35 matches de Ligue 1. Mais les Héraultais m’ont fait forte impression à Lorient il y a 4 jours. Un succès 2-0 sur la pelouse d’un adversaire en forme et avec la manière ! De quoi aborder la réception de l’OM avec le plein de confiance. Mais les Marseillais ont également impressionné pour leur retour à la compétition en écrasant Toulouse au Vélodrome (6-1). Cette victoire s’ajoute à celles obtenues contre Lyon et Monaco juste avant la trêve. Voilà donc les Phocéens sur le podium et dans l’obligation de gagner après avoir vu Lens prendre le large en battant le PSG hier soir. Dans un tel contexte, je préfère ne pas me risquer sur un résultat exact et miserais sur le fait que les deux équipes marquent avec plus de 2,5 buts dans le match.

