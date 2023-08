PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Nice – Lille – Ligue 1

Mon pronostic : les deux équipes marquent et Moffi ou David buteur (2.15)

Je dois reconnaitre que ce premier match de la saison de Ligue 1 est très difficile à pronostiquer. Nice est une équipe en reconstruction avec un nouveau coach qui a pris place sur le banc : Francesco Farioli. Les Aiglons ont été plutôt inquiétants en préparation mais rien ne vaut la compétition officielle selon moi. A domicile, ils feront tout pour faire plaisir à leur public, surtout avec un belle ligne offensive composée de Gaëtan Laborde, Terem Moffi et Jeremie Boga. De quoi être optimiste contre une équipe du LOSC aura également son mot à dire. Car les Lillois ont fait trembler les filets au cours de leurs matches amicaux et peuvent toujours compter sur Jonathan David à la pointe de l’attaque. Le buteur Canadien est, de plus, très bien accompagné par Remy Cabella et la nouvelle recrue Hakon Haraldsson. Si je préfère ne pas me prononcer sur un résultat final, je vois bien les deux équipes marquer avec un but de Moffi ou David.

