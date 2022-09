PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Nice – Monaco – Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas face à Monaco, les deux équipes marquent, Delort ou Ben Yedder buteur (3.30 via MYMATCH)

Ce derby pourrait bien nous offrir un très beau spectacle. Je ne me fais pas d’inquiétude pour ces deux équipes, malgré leur début d’exercice compliqué. Nice a peut-être lancé sa saison après sa victoire miraculeuse à Lille, il y a quatre jours (2-1). Les Aiglons se sont surtout renforcés cet été avec notamment les arrivées de Schmeichel, Ramsey, Diop mais aussi Laborde, qui retrouve son grand ami, Andy Delort. De quoi être optimiste pour la suite des évènements. En face, Monaco est une équipe complète dans tous les secteurs du jeu. Les joueurs de Philippe Clément devraient rapidement grimper au classement et confirmer qu’il faudra compter sur eux dans la course au podium. Si je ne les vois pas gagner ce soir, ils pourraient très bien obtenir le point du nul. Je miserais donc sur Nice qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent et Ben Yedder ou Delort buteur.

