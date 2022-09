PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur OM – Francfort – Ligue des Champions

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Francfort et les deux équipes marquent (2.00)

L’Olympique de Marseille doit prouver qu’il mérite sa place en Ligue des Champions. Les Phocéens ont réalisé un excellent match sur le plan tactique contre Tottenham la semaine dernière, l’expulsion de M’Bemba ayant malheureusement conduit ses coéquipiers vers la défaite (0-2). En championnat, l’OM est intraitable et n’a toujours pas perdu la moindre rencontre. Cela me rend optimiste pour la suite des évènements même s’il faudra se méfier de Francfort. Les Allemands vivent un début de saison compliqué et se sont lourdement inclinés face au Sporting la semaine dernière (0-3). Mais c’est souvent lorsqu’on ne les attend pas qu’ils performent. Je me couvrirai donc en misant sur Marseille qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.

