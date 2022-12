PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Pays-Bas - Argentine - CDM 2022

Mon pronostic : l'Argentine gagne et Lionel Messi marque (3.40)

Au début du tournoi, l'Argentine faisait partie de mes favoris. Aujourd'hui, cela n'a pas changé ! La Céleste n'est pas tout à fait convaincante dans ses prestations depuis le début de la Coupe du Monde : face à l'Arabie Saoudite, face à la Pologne ou encore récemment face à l'Australie où elle s'est fait peur (2-1). Les Pays-Bas, quant à eux, ont plutôt convaincu face aux États-Unis et sont très confiants, à l'image de leur entraîneur Louis Van Gaal qui voit son équipe remporter le trophée. Sur la dynamique, les Hollandais semblent favoris. Cependant, les Argentins ont quelque chose que les Bataves n'ont pas : Lionel Messi. Habitée par cette dernière compétition internationale, la "Pulga" va tout faire pour emmener les siens le plus loin possible. Comme depuis 15 ans, c'est LE joueur qui peut faire la différence à tout moment. Je pense que l'Argentine va remporter ce match grâce à un Lionel Messi buteur ! Pour s'amuser, pourquoi ne pas l'imaginer marquer sur coup-franc (35)...