PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur PSG – Juventus – Ligue des Champions

Mon pronostic : le PSG bat la Juventus avec Messi et Mbappé buteurs (3.70)

Le PSG aborde cette affiche en étant très largement favori. A l’exception du match nul face à Monaco, les Parisiens dominent très facilement leurs adversaires et profitent surtout d’un trio d’attaque magique. En plus d’un Neymar retrouvé, Mbappé se montre toujours aussi efficace et Messi continue de se plaire dans le rôle de l’altruiste. L’Argentin devrait même être stimulé par l’absence de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions pour se rapprocher statistiquement du meilleur buteur de l’histoire de la compétition. En face, la Juventus est encore en transition. Réalisant un début de saison poussif, la Vieille Dame pointe à la 7e place de son championnat après cinq journées. Privés de Di Maria, Pogba et Chiesa, les Turinois ne pourront pas lutter avec un tel rival. Je vois Paris gagner ainsi que Messi et Mbappé marquer (3.70).

Pariez sur PSG – Juventus ici !