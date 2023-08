PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle du 2 août – Coupe du Monde

Mon pronostic : 2-0, 3-0 ou 4-0 (1.96)

Pour moi, il ne fait aucun doute que les joueuses d’Hervé Renard vont faire le job et gagner haut la main cette rencontre face à un des adversaires les plus faibles de la compétition. Le Brésil s’est amusé avec le Panama avec un très large succès 4-0. Les Panaméennes ont d’énormes lacunes défensives et les Françaises vont en profiter. On peut assister à un carton de la part des Bleues mais je me méfie tout de même car, elles pourraient aussi un peu lever le pied une fois la victoire acquise. Je vous suggère donc de miser sur une victoire 2-0, 3-0 ou 4-0 pour une cote de 1.96 !

