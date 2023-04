PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle du 23 avril - Ligue 1

Mon pronostic : Marseille s'impose à Lyon (2.65)

Même si cela fait seize ans que les Marseillais ne sont pas imposés à Lyon, je pense que cela devrait changer ce soir. Non seulement la saison de l'OL est bien triste avec énormément de points perdus dans son stade avec un bilan de sept victoires, cinq nuls et trois défaites, mais il faut penser au fait que l'OM performe plutôt bien en déplacement. Marseille n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur, au Parc des Princes (1-0), pour trois scores de parité et onze succès déjà ! C'est pour cela que je jouerais la victoire de l'OM ce soir. Les hommes de Tudor sont tout à fait capables d'étouffer les Gones et se doivent de l'emporter après le succès de Lens hier contre Monaco.

