PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle du 23 juillet – Euro (F)

Mon pronostic : la France bat les Pays-Bas et les deux équipes marquent (3.60)

L'équipe de France doit briser son plafond de verre ! En quête des demi-finales d'un tournoi majeur depuis dix ans, les Bleues partent étonnamment assez largement favorites ce soir. Mais leur phase de poule me rend optimiste pour la suite. Le rajeunissement de l'effectif pourrait bien faire son effet, certaines joueuses n'ayant pas vécu toutes les contre-performances de ces dernières années. Elles affrontent aujourd'hui une nation qui a vécu un début de compétition semblable. Les Pays-Bas ont fait preuve d'un réel sérieux malgré la blessure de leur gardienne, Sari Van Veenendaal, et l'absence de leur meilleure buteuse, Vivianne Miedema. L'attaquante d'Arsenal pourrait d'ailleurs faire son retour ce soir. Alors que les deux équipes ont marqué et concédé des buts à chacune de leur rencontre depuis le début du tournoi, je vois un scénario identique aujourd'hui avec au bout un succès de l'équipe de France (3.60).

Pariez sur France (F) – Pays-Bas (F) ici !